ILM | Tänavune kevad tuleb keskmisest soojem ja niiskem. 

Muide, seesama tsüklon, mis meil märtsi alguses käis ja lumetormi tõi, oli kah omaette huvitav. See sai alguse väga kaugelt, Gröönimaa lähistelt, ning jõudis meieni suure kaarega ja hoopis põhjast, tuli üle suhteliselt külmad alade. Kusjuures sellised nn põhjatsüklonid kaovad vahepeal ilmakaardilt, mistõttu kutsutakse neid sukelduvateks tsükloniteks. Meile paistab, nagu see sukelduks ja ilmuks siis uuesti välja. Selliste ägedate põhjatsüklonitega on ka varasemalt saabunud hilised lumesajud ja tormid.“

„TONT SEDA TEAB,“ tõdeb Ain Kallis targasti vastuseks küsimusele, kas volbriks on lehed ikka puul. Foto: Aldo Luud

Ain Kallis: „Tänavu kevadel võib veelgi lund sadada.“

„Vanad eestlased arvasid, et aine jäävuse seadus käib ka ilma kohta – tasakaalu hoidmiseks järgneb külmale talvele soe suvi. Tegelikult klapib üle aastaaja ennustamine väga-väga harva. Seda võib aga küll väita, et külmale talvele järgneb suure tõenäosusega jahe kevad,“ õpetab ilmamees Ain Kallis. Siin on veel paar Kallise tähelepanekut aastaringi – ka käimasoleva – kohta, mida tasub meelde jätta.

Klimatoloogid vaatavad andmeid 30-aastaste perioodide keskmisena. Aastate 1961–1990 keskmised talve näitajad olid lõppenud talve omast tunduvalt madalamad. Aastate 1991–2020 järgi oli aga praegu kolme talvekuu keskmine peaaegu täpselt normis. Detsember oli küll soojem ja oli lihtsalt ilus juhus, et jõulude ajal sattus lumi maha tulema, kuid veebruar oli jälle kõigi näitajate järgi keskmisest jahedam.

Kalendritalve ja klimaatilise talve algus- ja lõpuajad ei pruugi väga kokku langeda. Klimaatiline talv võib ka tänavu veel veidi edasi kesta. Samuti võib klimaatiline suvi saabuda mõnikord väga vara, mõnikord juba aprilli viimastel päevadel. Klimaatiline suvi on aeg, mil ööpäeva keskmine temperatuur on püsivalt 13 kraadi või rohkem. Samas võib ka klimaatiline kevad vinduda juunikuusse välja.

Tänavu kevadel võib veelgi lund sadada ja põllumehed vaatavad sellele väga hea pilguga. Öeldakse, et kevadised lumesajud on septembri väetise eest, kuna sisaldavad küllalt palju õhulämmastikku. Talvised sademed on aga jälle selles mõttes olulised, et rikastavad mulda niiskusega, mis on hädavajalik põua vältimiseks aprilli- ja maikuus. Viimastel aastatel on esinenud selliseid põuailminguid ja juba märtsis algavad maastikutulekahjud.