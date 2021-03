Algab nakkevõrguga särjepüük Peipsil ja Lämmijärvel 

Võrgu pikkus ei tohi ületada lubatud 70 meetrit ja võrgusilma suurus peab olema 60‒80 mm. See on kalapüügieeskirjas kehtestatud võrgusilma sisemõõt, mida ei tohi segamini ajada võrgu tehasemõõdu ehk võrgusilma küljepikkusega. Poest odava Hiina võrgu ostmisel ei pruugi pakendile märgitud võrgupikkus või silmasuurus alati tõele vastata.

Püügivahendi märgistuse järgi peab olema tuvastatav, et need on püügile asetatud kahe kalastuskaardi alusel. Kalastuskaardi omanikud peavad võrgud ka koos püügile panema ja neid üle vaatamas käima. Üks ei või teise võrke kontrollida ega kalu välja võtta.

Kaldavõrgu püügile asetamisel Peipsil kaldast kuni 1 km laiusel veealal tuleb veenduda, et minimaalselt 100 mm raadiuses ei ole püügil teisi seisevpüüniseid (kaldavõrke või mõrdu). Peipsi järvel Nina külast lõuna pool on lubatud kaldavõrke kasutada kaldast kuni 3 km laiusel veealal ning seal peab seisevpüüniste vahekaugus olema vähemalt 500 meetrit.

Kaldavõrkude püügiaeg kattub alates 1. aprillist haugipüügi keeluajaga. Kindlasti tuleb keelatud liik kohe võrgust vabastada ja lasta tagasi veekogusse. Kui see ei ole väga mõjuval põhjusel võimalik, siis ei loeta rikkumiseks, kui kaldavõrkudega lubatud liikide saagis esineb kaaluliselt kuni 10% haugi kaaspüügina. Teiste keelu all olevate liikide, näiteks peipsi siig, lubatud kaaspüük on kaaluliselt vaid 1%. Kui lubatud kaaspüügi protsent on suurem, tuleb kohe pärast püügivahendi nõudmist ja enne kalda poole teele asumist anda olukorrast teada riigiinfo telefonile 1247.