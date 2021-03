Püüame särge ja vimba Pärnu jõel 

lma ja vee soojenemisega muutub ka kalade võtt elavamaks, parved on liikumisel aktiivsemad ja nii saab edukalt kalastada terve päeva vältel.

Kui ilmataat alt ei vea, saame esimesed särjed ja vimmad kätte juba märtsikuus.

KUS PÜÜDA? Nagu jää on läinud ja veetase stabiliseerunud, sätin sammud Pärnu jõe äärde. Algselt püüan feedri või tonkaga, sest kalapüük toimub parasjagu allpool nn Reiu risti. Kuna jõgi on neis kohtades lai, siis saab parema tulemuse kas feedri või tonkaga, sest kala hoiab kaldast eemale. Muidugi võib õngitseda väiksemat särge ja nurgu, kes hoiavad kaldale lähemale ja on aasta ringi jões olemas, kuid kevadel on ikkagi põhirõhk siirdekalal.

Iga päevaga, mil vesi hakkab soojemaks minema, liigun ka kalaga kaasa, proovides erinevaid kohti nii Reiu jõel kui ka Sindi kärestikust ülevalpool, kuni Tori Põrguni välja.

Õngega on kõige edukam aeg vimba ja särge püüda siis, kui vesi on üle 5 kraadi. Parimad ajad algavad tavaliselt aprilli keskpaigast ja edukalt saab püüda kuni mai lõpuni. Vesi võiks olla vähemalt 8–12 kraadi. Muidugi peab arvestama sellega, et 10. mail algab vimmapüügi keeld.