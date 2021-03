Elu mugavamaks! | Simms toob kalameestele uudiseid 

Simmsi kaks uut, eriti kõrgtehnoloogiliste rõivasteseeriat Flyweight ja CX on suunatud kahele erinevale kalastajatesegmendile: pühendunud kahlajatele ja nn tavakalameestele, kes rinnuni vette ei roni.

Flyweight-kollektsioon töötati välja koostöös ettevõttega 5.11 Tactical, pakkumaks maksimaalset mugavust, et saada hakkama vetel, mis on tsivilisatsioonist kaugel. Uue CX kollektsiooni esimesed tooted on tunked ja jope, mis peaksid hoidma kalastaja kuivana ka kõige ekstreemsemates oludes.

5.11 väljatöötatud Hexgrid-süsteem võimaldab kalameestel liikvel olles varustuse vajalikke komponente kahlamispükste külge kinnitada ja lahti ühendada.