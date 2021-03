Foto | võtame aja maha ja märkame kevadet 

VALGESELG-KIRJURÄHN. Üsna hõlpsasti äratuntav tänu unikaalsele musta-valge kirjule sulestikule. Isasel on punane, emasel must pealagi. Foto: Karl Adami

Just praegu on võimalik saada ülevaade metsades toimetavatest rähnidest, kes lasevad lendu nii kutsehüüde kui trummeldavad puutüügastelgi. Meie pisemad linnud porrid ja pöialpoisid on praegu väga häälekad. Viimase, kõigest 5 grammi kaaluva linnu hääl on aga nii kõrge, et tema laulu kuulatamine on justkui kuulmistesti eest. Vanemas eas ei pruugigi tema laulu tajuda, isegi kui ta vahetult kõrva ääres laulaks. Viimastel aastatel on meie metsadesse sattunud ka rohkelt lõunapoolsema levikuga lääne-pöialpoisse, kes on palju värvilisemad ja rütmilisema lauluga. Nende osas tasuks silmad ja kõrvad lahti hoida aprilli keskpaigast alates.

Kõige värskemad Looduse uudised otse sinu postkasti KUIDAS LOODUST JÄLGIDA? Enne kui puud ja põõsad saavad rohekarva lehevammused, tasub otsida okste vahel ja risus liikuvaid võsaraate, punarindasid ja reipaid käblikuid. Kõik nad on osavad lauljad ning valivad repertuaari esitamiseks mõne kõrgema ja esilelatuva paiga, kuid inimese lähenedes poevad taas kiirelt oksarisu ja tihedate kuuskede kaitsva hõlma alla. Nõnda tasub neile läheneda vaikselt ja jälgida, et jalge all ei praksuks oksaraod ega krõbiseks lehevaip. Mina valin hiilimisjahiks sageli vihmajärgse aja, mil metsaalune on pisut niiskem. Parima ülevaate toimuvast annab mõneteistkümne minutiline jõudehetk, istumisaluseks samblakattega känd või tuulemurd.

Just aja mahavõtmine ja looduses rahulikult kulgemine on parim abivahend kevade märkamiseks. Kui tormate läbi puistu või pargi, tardub enamik linde-loomi ning märkamata võivad jääda esimesed kevadised õitsejadki, näiteks näsiniin, sinililled või suisa sarapuu.

LAANEPÜÜ. Hakisuuruse linnu seljasulestik on hall, tumedamate tähnidega. Keha alapoole põhitoon on valge, mustade ja kastanpruunide laikudega. Tiivad ja küljed on roostepruunid ning samuti laigulised. Foto: Karl Adami

LAANEPÜÜD MÄNGIVAD. Vanemates segametsades, kus leidub ka tihedat alusmetsa, võib praegu silmata laanepüühärrasid, kes lasevad mõnel kännul või tüükal kuuldavale pika ja imepeene vile. Kui möödunud soojal talvel sai laanepüüsid laulmas kuulda nii jaanuaris kui ka veebruaris, siis tänavu alustasid esimesed kuked võrdlemisi hilja. Esimesi katsetusi kuulsin alles veebruari viimastel päevadel.

Laulmise vahepeal täidavad laanepüüd aga kõhtu lehepungi ja remmelgaõisi noppides. Nad on häirimise osas pisut vähem tundlikud kui tedred ja metsised, kuigi kahejalgse lähenedes üritavad siiski taganeda ning hoida puuvõrasse või tihedate kuuskede varju. Eriti ettevaatlik on emaslind, kes hoiab alati tagaplaanile ja hoiatab vajadusel isaslindu.