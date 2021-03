Matkagiid Kaisa Rebane: „Elamisega tuleb pihta hakata KOHE!“ 

Füsioterapeudi haridusega Kaisa Rebasele jõudis kliinikus haigetega töötades kohale, kui väärtuslik on meile antud aeg. Ta pani õpitud ameti maha ning töötab nüüd juba neli aastat Põhja-Norras ja Teravmägedel matkagiidina.

/---/ Jääkarud liiguvad enamasti rannikul ja nende lemmikpaikades laagerdades seatakse ohtu nii iseenda kui ka jääkaru elu. Telgis ööbimisel on oluline, et söögi valmistamiseks oleks eraldi telk või tehtaks seda magamiskohast veidi eemal. Baaslaagriga nädalastel ekspeditsioonidel on selleks näiteks eraldiseisev köögitelk. Seda selleks, et vältida toidulõhna imbumist magamistelgi kangasse, mis võiks jääkarud otse magamistuppa meelitada.

Telgi ümber kasutatakse karutara ning alati peab ka keegi karuvalves olema, sest tara võib kergesti külmuda ja mitte töötada. Kui kaasas on aga näiteks 25–30 kelgukoera, pargitakse nad ümber telgi ning selline koerakari on juba iseenesest hea hoiatussüsteem. Keegi ikka karu haistab ja haukuma hakkab ning siis teevad ka teised koerad lärmi. Inimesest karuvaht aga peab ka sel juhul olema, sest on jääkarusid, kes koertest lihtsalt tuimalt mööda jalutavad ja võivad telki sisse murda enne, kui keegi relvaga välja jõuab./---/