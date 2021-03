PRIIT TOOMITSA RETSEPT | Osso buco pastaga 

Käes on märts, oleme lockdown’is, see pagana tõbi on võitnud lahingu, kuid mitte sõda!

AJALOOGA ROOG. Tükk aega pidasime toimetajaga aru, mida seekordseks toiduks teha. Jõudsime järeldusele, et teeme midagi sellist, mis ei näe visuaalselt just kõige vingem välja, kuid maitseb jumalikult.

Itaallaste liharoog osso buco on ajalooliselt alguse saanud (veider oleks toidu kohta öelda, et leiutatud) Itaaliast, Lombardia regioonist 19. sajandil. Ja tõlkes tähendab see „auguga konti“.

Tavaliselt on see vasika hautatud koodilõik. Eristatakse kaht tüüpi retsepte: modernne, mis sisaldab kastmes aedvilju ja tomatit, ning klassikaliste. Viimases ei ole mitte kunagi tomatit, maitseaineteks on loorber, kaneel ja cremolata (see on petersellist, sidrunikoorest, küüslaugust ja vähesest õlist kastmelaadne asi, selline värske vitamiinipomm).

Vasika koodilõigul peab kindlasti toruluu sees olema. Kuid võib võtta ka veise koodilõigud.

Nii, ajalugu on paari lausega lahatud, kes tahab rohkem teada, see guugeldab.

KOGU KREMPEL. Siit sünnib osso buco. Foto: Priit Toomits