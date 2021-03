NUNNU VIDEO | Pirita rannas vajas päästjate abi hülgepoeg, kes ise enam merd üles ei leidnud 

Igal kevadel eksib Pirita randa mõni hülgepoeg, selgi aastal on hülgepoegi nähtud. „Paar päeva tagasi said Pirita päästjad väljakutse rannaalale, kus hülgepoeg oli sattunud kaldast kaugele ega pääsenud ise merre tagasi.

„Tuleb meeles pidada, et üldjuhul ei vaja hülgepoeg inimese abi. Ta ei ole maha jäetud, tema ema on kusagil läheduses ja hoiab silma peal. Kui merekutsikat püüda omal algatusel abistada, võib loom hukkuda, kuid see võib ohtlik olla ka inimesele endale, sest hülgel on korralikud hambad, millega ta end kaitseb,” hoiatab ta.