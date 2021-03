Riikliku avaliku uuringu salajasuse vajalikkuse paradoks ehk Miks on meil vaja just sellist statistilist metsainventuuri 

Ajalooliselt on SMI erinevates maades algatanud teadusasutused või vastutavad seal SMI metoodika pideva arendamise ja andmete mitmekülgse kasutamise eest püsivalt rahastatud uurimisrühmad. Eestis on SMI jäänud pelgalt riikliku statistika alusandmete kogumise vahendiks ning on selle eesmärgi täitmisel olnud igati sobiv meetod. Siiski tekib selliselt avaliku raha eest tehtud mõõtmiste tulemusena igal aastal suur hulk väärtuslikku andmestikku, mida erialateadlased ja huvilised saaksid kasutada oma teadusgrantides või muudes kavandatud uuringutes.

Kõik oleks lihtne ja ideaalne, kui SMI andmete täismahus avalikustamisel ei ilmneks üht pisikest probleemi praeguse, kasutusel oleva klassikalise metoodika puhul. SMI üks oluline raporteeritav tulemus on maakasutuse muutuste kirjeldus aastate lõikes. Ehk lihtsustatult öeldes on selle uuringu üks peamine eesmärk analüüsida maa- ja metsaomaniku käitumist ning sellest tingitud maakasutuse muutumist. Objektiivse tulemuse saamiseks on oluline, et maaomanikul ei ole võimalik teadlikult oma tegevusi kavandades mõõtmistulemusi mõjutada.

Rahvusvaheliselt on SMI metoodikas objektiivsus tagatud sellega, et omanditüübist sõltumata on inventeerimisalade asukohainfo oluline ainult püsialadel kordusmõõtmiste tegemiseks ega ole sellest tulenevalt avalik. Selline metoodiline lähenemine väldib olukorda, kus mõõtmiskohtade info avaldamisel võiks andmetesse otsemaid tekkida „kiiruskaamera efekt“. Teadaolevate kiiruskaamerate läheduses sõidetakse enamikel juhtudel lubatud sõidukiirusega, olenemata sellest, milline oli sõidustiil enne või pärast liikluskaamera mõõtepiirkonda. SMI puhul tähendaks see olukorda, kus hinnangud saadakse nihkega, tulemused ei ole enam kasutavad riikliku ja rahvusvahelise aruandluse jaoks ning näiteks Eesti ei saaks enam osaleda CO₂ kvootide turul, mis oleks riikliku arvestuse jaoks äärmiselt problemaatiline. Teisalt ei ole eramaa detailandmete avalikustamine ilma maaomaniku kinnituse ja loata mõeldav ega ka eetiline.

Näiteks Skandinaavia riikides tegelevad SMI-ga teadusasutused ning seal on alaliste proovitükkide koordinaatidele ligipääs olemas SMI töörühma ja SMI-ga otseselt seotud projektide töörühmade liikmetel. Väljastpoolt neid rühmi antakse ligipääs ainult teadlastele, kes peavad taotlema andmetele ligipääsu ning sedagi konkreetsete projektide jaoks ja lepingu alusel – vältimaks andmete leket. Kui teadlane või lihtsalt asjahuviline esitab ainult päringu, et sooviks alaliste proovitükkide asukohainfot, siis seda ei väljastata. Peab olema selge põhjendus, millise projektiga on see seotud ja mis on uurimuse eesmärk. Hoolimata andmekasutajate heast tahtest on maailmas palju näiteid andmete lekkimisest ning kord juba (Internetiavarustesse) ringlema jõudnud andmekoopiaid on võimatu tagasi kutsuda. Seega kasutataksegi SMI püsiproovitükkide puhul lähenemist „pigem karta kui kahetseda“, sest õnnetu juhuse tõttu mistahes viisil levima hakkavad püsivaatlusalade asukohaandmed tähendavad Eesti riigile kogu 20-aastase mõõtmisseeria ja tehtud investeeringu kasutuks muutumist ja veelgi suuremaid kulutusi uue vaatlusvõrgu rajamiseks.

Järgmise põlvkonna lahendus ehk SMI 2.0

SMI senine metoodika on teadlaste poolt rahvusvaheliselt põhjalikult analüüsitud ja tunnustatud ning see on praktikas kõikjal kasutusel, kuid eeldus on siiski, et alaliste proovitükkide koordinaadid ei ole avalikud. Kui need koordinaadid saavad avalikuks, ei ole antud metoodika enam statistiliselt usaldusväärne. Kui eeldatakse uue metoodika kasutuselevõttu, mille koordinaadid on avalikud, tuleb alustada täiesti uutel statistilistel eeldustel põhineva metoodika väljatöötamisega. Siinkohal ei saa enam kasutada teiste maade kogemust, kuna neil see seni veel puudub. Seetõttu on uue metoodika väljatöötamine suur töö, mis saab alata matemaatikute ja statistikute tehtavate teoreetiliste analüüsidega, et selgitada välja uutel alustel toimiva metoodika statistilised eeldused. Neid eirates saame tulemustesse ettearvamatud süstemaatilised vead ning edasised ülevaated Eesti metsadest ei ole enam asjakohased.