Mida leida kevadel loodusest toidulauale 

Metsikud taimed aitasid ennevanasti nii mõnegi näljahäda üle elada ja andsid igapäevasele üksluisele toidulauale lisa.

Kevad läheneb ja looduse pakutud korilusevõimalused avarduvad, lisades suurepäraseid võimalusi katsetada uusi maitseid.'

Üks esimesi taimi, mis aianurkades ja lehistes saludes nina mullast välja pistab, on harilik naat. Arvatakse, et seda tarvitati toiduks juba kiviajal. Naat on kevadine C-vitamiini allikas, lisaks sisaldab ohtralt mineraalaineid. Kõige paremini maitsevad esimesed noored, helerohelised ja läikivad lehed, mis ei ole täiesti avanenud ja meenutavad sel moel kanavarbaid. Täismõõdus lehed on juba natuke puised ega maitse nii hästi. Toidus saab taime kasutada nagu tumerohelisi lehtköögivilju – salatites, hautistes ja pirukates, võib teha nii pestot kui ka lisada smuutidesse. Noori lehti võib kuivatada, et hiljem saaks neid jahvatades teha rohejahu, mida aasta ringi toidu sisse ja peale riputada.