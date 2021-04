Metsauudiseid | Metsanduse uue arengukava panevad kokku teadlased 

Aastaid 2019 ja 2020 neile eelnevate aastatega võrreldes võib öelda, et väga vähesel määral on nii kuuse kui ka männi okkakadu meie metsades suurenenud. Kuuse puhul on üheks põhjuseks vaatlusaluste puistute vananemine. Ligi 40% neist on vanemad kui 80 aastat ja vanemates puistutes on loomulik ka suurem okkakadu.

Noor kuusk. Foto: Mati Kose

Teiseks põhjuseks on 2019. aastal kuuse-kooreüraski tekitatud kahjustuste arvu suurenemine, mille tõttu paljud puud hukkusid. Õnneks saadi kahjuri rüüste kontrolli alla ja 2020. aastal seda kahjustust metsaseire aladel ei registreeritud.

Hariliku männi puhul on alati olnud võrade hinnangu arvestatavaks teguriks võrsevähk. Sellest seenhaigusest on kahjustatud ligi 10% vaatluspuudest, kuid positiivne on see, et alles viis aastat tagasi oli see näitaja mitu korda kõrgem.

Mändide seisund sai tagasilöögi osaliselt 2018. aastal esinenud põuaperioodi tõttu, mil kuivemates kasvukohatüüpides seisund veidi halvenes.

Sademete, mullavee, okka- ja variseseire tulemused näitavad, et olulist saastet ega toitainete puudust viimastel aastatel ei ole olnud ja olukord on stabiilne. Metsamullaseire varasemad tulemused näitavad, et raskmetallide hulk on metsamullas perioodil 1993‒2008 vähenenud.