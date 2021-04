Anneta Jägala jõe taastamiseks ja võida auhindu! 

Kultuuriministeerium võttis 2020. aasta detsembris muinsuskaitse alla Linnamäe paisjärve ala, mis on ühtlasi üleeuroopalise tähtsusega ohustatud liikide ja elupaikade hoidmiseks määratud Natura 2000 looduskaitseala. Sellega üritab Kultuuriministeerium sisuliselt olla Eesti looduskaitse spetsialist, sulgedes võimaluse avada Linnamäe pais, rikkudes Jägala jõe veekvaliteeti ja üht parimat ajaloolist lõhejõge Eestis.



Et rumalust lõpetada, vaidlustasime Kultuuriministeeriumi käskkirja kohtus. Siiski palgati rahva raha eest advokaadid, kes jätkuvalt toodavad sadades lehekülgedes rumalust, et kaitsta ja peita oma eksimust. Ka Riigikohus on öelnud, et Kultuuriministeeriumil ei ole sellist pädevust, kuid Jägala Kalateed MTÜ, Eesti Kalastajate Seltsi, Keskkonnaameti ja Keskkonnaministeeriumi seisukohti Kultuuriministeerium toona ei arvestanud. Eriti frustreeriv on, et Jägala muinsuskaitseala kehtestati Linnamäe paisu esindaja ettepanekul, mitte ajaloolaste või Kultuuriministeeriumi initsatiivil.



Seega jätkame kohtus võitlust selle rumaluse vastu, mis hävitab Eesti loodust ja Jägala jõge. Kuludeks on seni kulunud meie endi vabatahtlike ja annetajate raha 7000 eurot ja meil on puudu veel 6000 eurot, et kohtuasjaga edasi minna. Selleks käivitasime 10.04 annetuskampaania. 4 päevaga oleme annetuskampaania raames kogunud 2500 eurot enam kui 70 loodussõbralt.



Anneta endale sobilik summa arvele MTÜ Jägala Kalateed, EE817700771004335673



Kõikide annetajate vahel läheb 21. aprillil loosi: