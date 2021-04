Hallhüljes käib kaluri võrgus lõunal nagu sööklas 

Kui viiger- ja hallhüljes ise merest kala püüavad, kas nad on siis teineteise toidukonkurendid või üks eelistab ühte kala ja teine mõnd muud liiki?

See on piirkondlikult hästi erinev. Hülged on paljuski ikkagi generalistid ehk paindlikud kohanejad, kes söövad seda kala, mida saab kõige kergema vaevaga kätte ja mis annab neile kõige rohkem energiat. Avamere aladel käivad hülged toitumas seal, kus on palju räime.

KUS KALA ON, PEREMEES? Nunnumeeter läheb põhja küll, aga mitte kaluritel, kelle püüniseid hallhülged lõhuvad. Foto: Shutterstock/Kersti Lindstrom

Hüljes tunneb ennast vees nagu hüljes vees ja randa tal põhimõtteliselt väga vaja ei olegi? Hallhüljes tuleb kaldale poegima, viigritel pole ka seda muret.

Ei no poegimiseks on viigril ikka jääd vaja, ja puhkamiseks ka randa, ega nad siis kogu aeg ka viitsi seal merel süüa. Teevad oma paarinädalase toitumisrännaku ära ja tulevad siis lesilasse puhkama. Hallhülged on veel eriti sotsiaalsed, nemad ilmselt liiguvad ka kampadena. Me oleme hülgekaamerast näinud, kuidas korraga ilmub puhkepaika paarsada hüljest. Kui nad on ära puhanud, siis korraga, ütleme poole päeva jooksul, nad sealt ka kaovad. Siis on väike vahe sees, saar on mõnda aega tühi, ja siis ilmuvad hülged sinna tagasi.

Paarinädalaste toitumisretkede ajal avamerele nad siis magavad ka lainete sees?

Kuidagi nad peavad puhkama. Me oleme näinud, kuidas hülged on võimelised magama madalas vees, umbes paari meetri sügavuses ‒ lesivad natuke põhjas ja vahepeal käivad pinnal vaatamas või hingamas. Pikkadel avamereretkedel puhkavad nad nii, et hõljuvad ülemise paari meetri sees. Võivad täitsa vabalt magada ka niimoodi ‒ vahepeal lähevad korraks pinnale, hingavad ja siis hulbivad edasi.