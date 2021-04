Eesti kalarahva pulmakombed. I osa. Kuidas kulgeb kalade pulmareis? 

FORELL HÜPPAB. Meriforell kuderändel Rootsis Mörrumi jõel. Foto: Shutterstock

KES KÜPSEB ESIMESENA? Emas- ja isaskalad saavad suguküpseks erinevas vanuses ja suuruses, kusjuures suguküpsuse saavutamisel on märksa tähtsam suurus kui vanus. Et enamasti elavad emaskalad isaskaladest mõnevõrra kauem (näiteks küündib isaste ahvenate, haugide, nurgude, särgede, turbade ja vimbade vanus vaid haruharva üle 10 aasta, emaskalade hulgas leidub aga 15-aastaseid ja vanemaidki), siis saavutavad nad suguküpsuse märksa hiljem. Isaskalad on väiksemad, ent saavad suguküpseks üldiselt 1‒2 aastat varem. Emaskalade kiirema kasvu tõttu on nad enamasti isaskaladest mõõtmetelt suuremad, kuid hakkavad kudema 1‒2 aastat hiljem. Loodus on juba kord nii sättinud, et emaskalad on mõõtmetelt suuremad, et kudeda võimalikult palju marjateri ning isaskalad looduse kiuste väiksemad, kuna koetud marja viljastamine ei nõua neilt iseäranis suureks kasvamist. Siiski on ka selliseid kalaliike (rääbis, peled, peipsi tint, säinas, luts, ogalik, väike tobias), kes saavad suguküpseks enam-vähem ühesuguses vanuses ja kaalus.