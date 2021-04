GALERII | Astangul piiratakse konnade kaitseks liiklust 

Haabersti linnaosavanema asetäitja Oleg Siljanovi sõnul on tänava osaline sulgemine on vajalik selleks, et hoida ära konnade massiline hukkumine.

„Astangu tänava lõik on Eesti üks suurimaid kahepaiksete rändekoridore, mida läbib igal kevadel lühikese aja jooksul tuhandeid konni. Piirangu eesmärk on tagada looduskaitse all olevatele kahepaiksetele ohutu rändetee talvituskohtadest Astangu tänava ääres paiknevatesse sigimistiikidesse,“ ütleb ta.

„Kui varasematel aastatel on vabatahtlikud aidanud kahepaikseid üle tee talgute raames, siis tänavu, nagu ka eelmisel kevadel, ei ole talguliste kogunemine võimalik vabariigi valitsuse kehtestatud piirangute tõttu,“ nendib linnaosavanema asetäitja ning avaldas lootust, et Astangu elanikud mõistavad liikluspiirangu vajalikkust, järgivad seda ning kasutavad sel perioodil hilisõhtutel Astangule jõudmiseks või sealt lahkumiseks Järveotsa teed.

Kõik kahepaiksed on Eestis looduskaitse all ning punase raamatu uute hinnangute kohaselt on see üks kõige kesisemas seisus olev loomarühm. Kui liiklemiskeeldu ei rakendata ja vabatahtlikke pole abistamas, võib ka väikese liikluskoormuse korral Astangu tänaval konni massiliselt hukkuda.