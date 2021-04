Foto | Linnud, kes elavad puuõõntes 

HÄNDKAKK. Emaslinnud kasvavad isastest suuremaks. Nende keha mass ulatub kuni 1 kiloni, tiibade siruulatus võib aga olla isegi 1,3 meetrit.

MIKS JUST MÕISAPARK? Hakkasin mõtlema, miks on just siin mõisapargis ja pealegi inimestele nii lähedal selline liigirikkus, mida ei leia tihti ka mõnest asulast kaugel asuvast metsast. Vastus on lihtne. Mõisapargid on üldjuhul kaitse all. Puud on seal paljudele lindudele sobilikud lehtpuud, tihti juba mitusada aastat vanad. Aeg on vorminud neisse ilusaid õõnsusi, et mitte öelda üsasid, sest just sealt saavad alguse mitmete lindude elud. Majandatavates metsades on puudus vanadest ja aega näinud puudest. Seega on liigirikkus neis metsades tunduvalt väiksem.