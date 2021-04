Mikk Rohtla: „Alati, kui Emajõgi on jäävaba, saab feedriga latikat püüda. Muid takistusi pole.“ 

13-aastase poisina juhtus Mikk Rohtla mööda jõekallast jalutades nägema feederdajaid võistlemas. Tunamullu aga tuli ta vaid 17-aastaselt feedripüügis Eesti meistriks.

Täna näitab Mikk meile, kuidas kevadisel Emajõel feedriga latikat tabada.

Meie kõrval reas istuvast kümmekonnast mehest on käed tööd täis vaid tuttaval seltskonnal Tallinna klubist Angler. Enamik kohalikke n-ö mitteproffe ei saa kas üldse mitte midagi või saavad heal juhul vaid mõne üksiku kala.

„Kõige sagedasem viga on see, et vool viib korvi platsilt minema,“ ütleb Mikk. „Jõe keskele ei ole mõtet visata, sest seal on kiire vool ja korv peaks olema päris raske, et see seal paigal püsiks. Pigem tasub sihtida randitagust.“

„Teine viga on vale sööt või selle vale kasutamine,“ jätkab ta. „Tihtipeale surutakse sööt korvi liiga kõvasti kinni ja rakendust välja kerides on sööt jätkuvalt korvis. Nii ei ole söötmisel mõtet, kuna ei teki söödaplatsi, kuhu kalad saaksid koguneda. Kindlasti on latikapüügil väga oluline söödakorvi elusa komponendi lisamine, mis aitab kala kohale meelitada ja teda seal hoida. Ainult puhta söödaga on raske kala all hoida.“