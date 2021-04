Kannatust, haugipüügini on veel aega 

Tuleb meeles pidada, et Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kehtib haugipüügi keeld 5. maini (keeldude lõpukuupäevad on kaasa arvatud).

Kontroll on vajalik, sest ikka leidub röövpüüdjaid, kes keeldudest ei hooli. Näiteks tabasid inspektorid tänu vabatahtlike infole 31. märtsil Läänemaal Höringu ojal kalamehe, kes oli püüdnud ahinguga kuus väikest haugi. Ise ütles mees, et tuli endale lõunaks süüa hankima. Ebaseadusliku püügiga seoses on alustatud väärteomenetlus. Rikkumisi on tuvastatud ka teistes maakondades. Veekogudest on leitud ja eemaldatud ebaseaduslikke püügivahendeid.