Kalatuba Predator Open tuleb taas! 

2021. aasta kevadine võistlus algab reedel, 7. mail kell 16.00, et jõuaks veel pärast tööd kalastama. Kevadel on päevad pikad ja hilisel pärastlõunal alustades on päeva lõpuni aega küll. Võistlus lõpeb pühapäeval, 9. mail samuti kell 16.00. Nii jõuab võistleja tulemused edastada, asjad kokku panna ja koju minna. Kohtunikel on aga aega, et tulemused läbi arvutada ja võistlejatele teada anda.