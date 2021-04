Mida saab iga kalamees ise ära teha, et rull kestaks kauem. I osa. | Hooldame pooli ja sidurit 

Poelettidel on valik uskumatult kirju, udupeente ja sulgkergete ritvade-rullide valik on meeletu ning me saame seda kõike endale lubada! See kõik on väga vahva, kuid sealjuures ei tohiks ära unustada, et üks tänapäevane rull sisaldab hulganisti peeneid tehnoloogilisi lahendusi ja täpselt töötavaid mehhanisme. Need vajavad täpselt samasugust korralist hoolt ja armastust nagu autodki, mis meid näiteks kalale sõidutavad.