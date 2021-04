MTÜ Saaremaa Kalavaru: anname haugile hoogu! 

Et ühingu tegevus oleks jätkusuutlik ja eesmärgipärane, sealjuures ka mõõdetav ja seaduspärane, teeme koostööd teadlaste, riigiasutuste, erinevate seltside ja ühingutega.

KUIDAS TEHA? Esimeseks tegevuseks oleme planeerinud haugide asustamise. Parim moodus kalavarusid taastada oleks keskenduda kudealade taastamisele ja loomisele. Ent kuna see tegevus on üsna aeganõudev (kokkulepped maaomanikega, bürokraatia), siis alustame haugide asustamisest. Kui täna asustatud kalad on juba omakorda suguküpsed (3‒4 aasta pärast), siis oleks selleks ajaks neile loodud ka paremad kudetingimused.

Alates 2020. aasta suvest oleme sel teemal konsulteerinud kalateadlaste, Keskkonnaameti, Eesti Kalastajate Seltsi, Haaslava kalakasvatuse spetsialisti Riina Kalda ja mitmete teiste ekspertidega. Teadlaste soovitus on püüda n-ö materjal ehk marjakalad Saaremaalt, et mitte tuua sisse näiteks Emajõe vesikonna haugi, ehki seda on varasemalt ka tehtud. Tsiteerime Markus Vetemaad Mereinstituudist: „Teoreetiline halb stsenaarium näeb välja selline, et „võõras kala“ konkureerib kasvuperioodil kohalikuga, aga koeb „valel ajal valesse kohta“ ning asustamine ei too kaasa soovitud pikaajalist positiivset mõju.“

Eestis on hea haugikasvatuse kompetents Haaslava kalakasvatusel. Kalakasvatuseksperdi hinnangul on kõige optimaalsem asustada 5-grammiseid ehk umbes kuuvanuseid haugimaime. Kuna haug muutub sisuliselt kohe pärast koorumist kannibaliks, siis mida kauem neid koos järelkasvatada, seda väiksemaks haugide kogus muutub. Tuginedes ka Läti haugide asustamispraktikale, on 5-grammiste kalade asustamine kõige mõistlikum. Kalad on juba piisavalt tugevad, et ellu jääda ja nii ei teki ka suuremat kadu kannibalismi näol.

Kindlasti on marja kunstlikult viljastamine ja kalade järelkasvatamine oluliselt tulemuslikumad kui täna loodusliku kude õnnestumine.

Kuna projektile on andnud eksperthinnangu ja heakskiidu teadurid, siis on nende huvi projektis ka kaasa lüüa kalade keemilise märgistamise osas. Nii on võimalik teha teaduslikke uuringuid haugide liikumisest ja projekti tulemusi on võimalik tulevikus reaalselt mõõta.

MIS SAAB EDASI? Alustame koostöös teadlaste ja Keskkonnaametiga ohus olevate ja kadunud kudealade kaardistamist. Seame need tähtsuse järjekorda ning hakkame neid parandama ja taaslooma. Samuti oleme huvitatud võtma eraalgatuslikus korras (KIK-i, Saarte Kalanduse toel) käsile n-ö haugivabrikute loomise Saaremaale, võttes aluseks Rootsi praktika.