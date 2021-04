(Kevad)seenemürgistusest saab hõlpsalt hoiduda 

„Kevadel kasvab palju seeni, kuid söödavuse seisukohalt tuleks teada kogritsaid, mürkleid ja kurreleid,“ ütleb Loodusmuuseumi vanemkuraator ja pikaajaline seenenäituse eestvedaja Loore Ehrlich. „On ka neljas seen – kevad-võluheinik –, kuid tema hakkab kasvama umbes kuu aega hiljem kui mürklid, kogritsad ja kurrelid. Üldiselt tuntakse kevadseeni oluliselt halvemini kui sügisel kasvavaid. Paljud on üldse välistanud, et kevadel võiks metsast seeni leida. Samas on tekkimas väga lahe seenehuviliste ring, kes on väga hästi kursis ka kevadiste seentega. Aga ka neil juhtuvad mürklid, kogritsad ja kurrelid omavahel segamini minema.“

KEVADKOGRITS. Seda seent võib leida kasvamas liivasemates kohtades juba aprillist ja kuni juunini. Foto: Eesti Loodusmuuseum

KUPATAMATA KOGRITS VÕIB TAPPA. Kurrelid ja mürklid on ohutud, aga kogritsad vajavad kupatamist. „Kurrel on kõige lihtsamini ära tuntav – tal on kübara serv terves ulatuses jalast eemal, mis on unikaalne tunnus. Mürklitel ja kogritsatel on need kokku kasvanud. Kurrel on pikema ja sihvakama jalaga, aga mõni seen võib olla ka madalam,“ selgitab Ehrlich. „Mürklid ja kogritsad võivad esialgu tunduda üsna sarnased, kuid nende eristamine on elulise tähtsusega. Nimelt tuleb kogritsaid enne söömist kindlasti kupatada, aga mürklid võib kohe pannile panna. Nii kogritsaid kui ka mürkleid on mitut liiki, kuid mürgisuselt ja seega ka valmistamisviisilt on liigid sarnased.“