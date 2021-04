Kas superlant meriforellile on päriselt olemas? 

TANDEM. Kõik TLuresi mudelid valmivad Semy Morguni ja Tiit Lembitu koostöös. Foto: Margo Pajuste

SEMY PAUGUTAB. Ühel eelmise aasta ilusal kevadpäeval olime kolmekesi Põhja-Saaremaal meriforelli püüdmas. Tuulealusel rannal me püüda ei saanud, sest seal oli tuul päris kõva, laine kõrge ja vesi sogane. Tuuseldasime siis vaikselt seal, kus tuul püüda lubas, aga kala eriti ei kohanud ja ega ta väga võtta ka tahtnud. Päeva jooksul oli paadi peale ehk viis võttu, neist neli tuntud Saare merikafanaatikul Semyl ja üks mu sõbral. Mina tagusin päev otsa lihtsalt tühja.

Eriti närvi ajas lugu, kui nii minu kui ka sõbra landil käis üks kala lihtsalt järel, korra ka togis, aga nagu Semy oma landi kari kõrvale viskas, oli tal kala otsas. Siis küsisimegi tema lanti näha, sest mis kord see selline on, kui meil kogu päeva jooksul kahe peale üks alakas ja temal kaks kotikala.

Semy näitaski. Lant oli tema sõbra Tiit Lembitu uus mudel, kaubamärgi TLures toodang. TLuresi kuulus komposiitmaterjalist „porgand“ oli nagu „porgand“ ikka, ainult et üks külg oli komposiidiga katmata. Roostevaba teras helkis naturaalselt. Tõsi, sinna olid ahvatluseks peale maalitud mõned täpid. Ja tahtsime me seda tunnistada või ei, Semy oli saanud rohkem kala ja võtte kui meie oma kah mitte päris teadagi mille pealt riisutud lantidega. Kogemus loeb ka muidugi – Semy ilmselt kahlab rohkem meres, kui naine ja lapsed teda kodus näevad. Kuid ikkagi, landi efektiivsus avaldas muljet. Seda enam, et Semy jutu järgi ta viimasel ajal ainult sellega püüabki, kala tuleb ilusti ja mõnikord viskab vahele väga ilusaid isendeid.