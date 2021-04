Veepõhja vihmaussid 

AUVÄÄRT VANUSES USS. Criodrilus lacuum, suur vee-eluline vihmauss, keda Eestis ei leidu. Tume värvus tuleneb pika elu jooksul kehasse ladestunud ainevahetusjääkidest. Foto: Henn Timm

VEEUSSID ON VÄIKSEMAD. Muidu on vee-elulised väheharjasussid nagu vihmaussid ikka, ainult enamasti pisikesed, mõne millimeetri kuni paari sentimeetri pikkused. Keha on neil veniv ja pehme, roosakas, kollakas või valkjas. Igal kehalülil paikneb mitu peenikest läbipaistvat harjast. Mõne liigi veres leidub hemoglobiini, seepärast taluvad nad hästi orgaanilist reostust ja hapnikupuudust. Et seesugune olukord paljudele veeloomadele − sealhulgas ussidest toitujatele − ei sobi, siis võivad ussid kohati moodustada ülitihedaid asurkondi. Näiteks Jägala jões allpool Kehra puhastusseadet on olnud kümneid tuhandeid isendeid ruutmeetril. Reovee puhastusseadmetes kasutatakse sellistest ussidest „matte“ filtritena.