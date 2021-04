Toomitsa retsept | Õunakook sidrunikastmega 

Kõik kastme koostisosad pane vaakumkotti ja vakumeeri. Jah, ootasin seda küsimust, et mida ma siis teen, kui vaakumimasinat ei ole. Selle probleemi lahendamiseks on mitmeid variante. Esimene ja kõige kiirem on osta endale vaakumimasin. Neid on juba suht mõistliku hinnaga müügil.