Teeme elu mugavamaks | Uuemat matkavarustust 

UST BlastMatch tulepulk

Võimalik, et neid on varemgi tehtud, aga meie siin nägime esimest korda tulepulka, mida saab kasutada ühe käega.

See toimib enamvähem nagu välgumihkel – nupuga. Teine käsi on vaba ja saad sellega näiteks paigal hoida oma tulehakatust, mida tuul ära üritab puhuda. Kui sul pole suuremat kogemust magneesiumipulgast sädeme välja kraapimisel, siis on BlastMatch suurepärane tööriist.

Väikse tehnoloogilise nipina muutub igal kasutamisel veidi koht, kust sädet tõmmatakse. Nii ei kulu magneesiumvarras ühest kohast läbi., Sellegipoolest on kasutuskordade arv piiratud 4000ga – vingematel tavakomplektidel on see üle 20 000.

Tootja väidab, et BlastMatch töötaks ka märjaba, ent sellegipoolest on see kompaktses veekindlas korpuses, mis jääb seest kuivaks kõige hullemate tormide korral. Mõõtmetega u 10 x 3,6 cm on see piisavalt väike, et mahtuda ükskõik millisesse taskusse või kanda vutlariga vööl. Nagu tulemasinat.

Ainus probleem tundub olevat vidina kättesaadavus. Pealiskaudse otsinguga ei leidnud me võimalust osta seda Euroopast. USAst ostmisega kaasneb tänapäeval aga paras peavalu. Õnneks on BlastMatch üsna soodne, kuid transpordi hind USA Amazonist küünib vidina enda maksumuseni.