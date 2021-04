Juhtkiri | Jätame meelde, kuidas maitseb angerjas 

Nüüd tasub minna poodi, osta purk angerjat ja see ära süüa. Miks? Sest varsti on angerjas sama kallis ja teda jääb kohutava kiirusega aina vähemaks. Kui midagi radikaalset ette ei võeta.

Angerja, siia, lõhe ja tuura populatsioone on maailmas jäänud viimase 50 aasta jooksul vähemaks 76%. Euroopas on nimetatud kalu vähem lausa 93%. Nii et on tõepõhi all küll vanade randlaste jutul, kui nad meenutavad aegu, mil angerjat oli meres küllaga. Iga koolipoiss võis ridaõnge panna ja kenasti kala saada.

Arvestades, kui mitmetahuline on angerja kadumise probleem (ülepüük, hüdroelektrijaamade turbiinid, reostus, haigused, kliimamuutused jne) ja kui erinevaid meetmeid kasutusele tuleks võtta, siis ... Ma ei ole inimese reageerimisvõime suhtes eriti positiivselt meelestatud. Ametnikud kutsuvad esmalt kokku ümarlauad, kaardistavad olukorra jne. Seejärel ilmuvad erinevad survegrupid, kelle arvates on nende õuel kõik parimas korras ja tegutseda tuleks igal pool mujal. Arvestame lisaks, et probleem on globaalne ja vajab riikide, ehk ka maailmajagude ülest lahendust. Ja nõnda edasi.