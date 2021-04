GALERII | Metsaalune lõhnab küüslaugu järele? Karulaugu aeg on käes! 

Õige aeg korjata karulaugu lehti on just praegu ehk aprilli- ja maikuu, mil taim veel ei õitse. Kui taim õitsema hakkab, siis lehti üldiselt enam ei korjata, sest kogu n-ö vägi on läinud lehtedest õitesse. Teisalt, ka õied on söödavad. Mõne õie võib vahelduseks noppida kas võileiva, salati vm roa garneeringuks.

Tuleb meeldes pidada, et karulaugulehed sarnanevad maikellukese mürgiste lehtedega. Õnneks reedab tugev küüslaugulõhn, et tegemist on karulauguga.

Karulaugu ladinakeelne nimetus (Allium ursinum) on legendi järgi tulnud sellest, et karu läheb kevadel ärgates esimese asjana metsast karulauku otsima, et pärast pikka talveund oma organismi puhastada.