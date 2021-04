Ixa blogi | Ahvenapüük kodujärvel mikrojigiga 2021 + VIDEO! 

Suurimaks seni tabatuks osutus 835 g mammi. See oli ainuke isend, keda kaalusin. Ülejäänud said kaalu silma ja tunde järgi, jäädes kuni 500 g kanti. Ahvenate vahele eksis ära ka mõni kuri havi. Kuna piitsutan ilma trossita, siis sai paar tegelast mõne mu lemmiksilikooni koos volframjigiga omale mälestuseks.

Ka teised semud, kes õnne proovimas käisid, said oma ahvenad kätte. Priit oli nii tubli, et tal õnnestus tabada päris kena afonja – 1150 g! Kena kala, mis muud. Aga veel kenam tema poolt oli see, et peale jäädvustust sai see mammi oma tegevust järves jätkata, et varsti ilmale tuua kena pesakond suurepärase geeniga järglasi. Super tegu igatahes!