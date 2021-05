LOOTUSEKIIR! Uus nädal toob mõnusa suvesooja 

Sünoptik Kairo Kiitsak kirjutab, et mudelite prognoosi ilmus säärane olukord esmakordselt nädala eest ning viimastel päevadel on sooja- ja külmapiir tulenevalt rõhkkondade asendist nihkunud kord põhja ja siis lõuna poole.

"Ebakindlust on palju. Aga kui see realiseerub, siis 10. mai paiku algab suviselt sooja õhumassi pealetung. Saame näha. Lootusekiir on õhus olemas!" kinnitab Kiitsak.