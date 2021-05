Soomes on oodata lumesadu, Eestis ainult vihma 

Eestis on neljapäeval oodata madalrõhkkonda Lõuna-Skandinaaviast, mis toob endaga kaasa vihma, aga õnneks mitte lume. Päev on üle Eesti kaetud vihmahoogudega. Tuul puhub idakaarest, päeval pöördub Eesti lõunapoolses osas lõunasse ja edelasse ning pärastlõunal tugevneb puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on öösel +1..+5, päeval 8..11, sajus 5 kraadi ümber.



Reedel eemaldub madalrõhuala Soome põhjaalade suunas, aga selle serva mööda liigub üle Eesti vihmapilvi. Puhub võrdlemisi tugev lõuna- ja edelatuul, õhtupoolikul pöördub läänekaarde. Õhutemperatuur on öösel 2..5, päeval 7..10°C, tihedama sajuhoo all langeb paar kraadi madalamale.