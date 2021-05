Kajakavastased küsivad: „Miks seda röökivat ja räpast lindu maha ei või lasta?“ 

Et kajakad kipuvad linnaruumi järjest enam oma koduna tunnetama, kinnitavad nii keskkonnaamet kui ka munitsipaalpolitsei. Esiteks põhjusel, et korrusmajade katused sarnanevad paljuski kajakate looduslikele elupaikadele, kuid on maas liikuvatele kiskjatele ligipääsmatud. Teisalt on linnas suuri röövlinde vähem ning ka maitsva kõhutäie leiab iga näljane kajakas siin vaevata.