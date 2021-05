Eesti Kalastajate Seltsilt: aitab mõrdadest Emajõel 

Kutselised kalurid püüdsid aastail 2009–2018 Emajõest kala viit tüüpi püügivahendiga. Neist tulemuslikum on ühe tiivaga mõrd ehk jõemõrd, mis andis keskmiselt 85,6 protsenti kogu saagist. Peamine püügikuu on aprill ning oluliselt kasinamate tulemustega (kuu lõikes) järgnevad märts, september, oktoober ja november. See on loogiline, sest just neil kuudel liiguvad kalad enim mööda Võrtsjärve ja Peipsit ühendavat Emajõge.