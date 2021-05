Foto: maikuu rohelised helimaastikud 

Rahvasuus möldrikeseks kutsutud põõsalind pole varjatud eluviisile vaatamata eriti arg ja nii on talle võimalik läheneda suisa poole meetri peale. Võib oletada, et ta on üks neist lindudest, kelle suhtes pole inimesed liigset huvi üles näidanud, mistõttu ei oska ta inimest ka väga peljata. Mais võib väike-põõsalinde eriti sageli kohata õitsevate viljapuude ja toomingate keskel.

LEPALIND. „Lepp“ linnu nimes ei viita mitte puule, vaid tuleneb läänemeresoome sõnatüvest, mis tähendab hoopis verd – linnu punase rinnaesise ja sabasulestiku tõttu. Foto: Karl Adami

LEPALIND NOOMIB PIIRIRIKKUJAID. Lepalind on üks meie kaunimaid värvulisi. Isaslinnul on värskelt raiutud lepapuidu tooni rinnaesine, mille kontrastiks must kurgualune, hall pea ja eesselg ning valge laup. Minu silmis ei jää ta kuidagi alla karmiinleevikesele või jäälinnule. Kogu selle ilu paremaks näitamiseks on lepalinnu kehahoid sageli iseteadlikult püstine ja pulmamängu ajal ajab isaslind tihti oma eredavärvilise saba lehvikuna lahti. Emaslind on märksa tagasihoidlikuma välimusega. Saba, mida lepalindudel on kombeks kiiresti väristada, on mõlemal sugupoolel oranžikas.