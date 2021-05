Kuidas kevadel jõest-järvest trofeehaugi tabada 

Käes on hiliskevad ehk haugijahi hooaeg. Aeg, mil ka vähem kogenud havikütt võib oma kontole lisada kena trofee.

Järgnevatelt lehekülgedelt leiad kahe hinnatud kalamehe aastakümnetega kogunenud tähelepanekud kevadisest haugipüügist sisevetel.

ESMALT TUTVUME ÄSSADEGA. Ivo Sööt on 30-aastase kogemusega kirglik Tartu kalamees ja võistluspüüki edendava Eesti Spinnguspordi Liidu aktiivne liige. Lisaks võistluste korraldamisele on mehel vöö vahel ka spinningupüügi maailmameistri tiitel. Eesti sisevetest püütud haugi rekordiks on tal kadestamisväärne 9,8-kilone veteröövel. Ivo kalalkäikudel saab silma peal hoida tema Instagrami kontol @ivo.soot ja Eesti Spinninguspordi Liidu leiad Facebookist.

Jarko Jaadla on samuti 30-aastase kogemusega legendaarne Vooremaa kalapüügifanatt, kes jagab oma tuhandetest vee ääres veedetud tundidest saadud kogemusi lahkelt ka kalagiidina. Jarko sisevetest püütud rekordhaug (vennaga kahepeale, nagu ta ise rõhutab) kaalus „tagasihoidlikud“ 7,3 kilo. Infot Jarko kalapüüdmiste ja giidinduse teemal leiad tema kodulehelt fishingtrips.ee.