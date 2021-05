Veterankalamees Katenevi päevikud 1984: Peipsis siiga palju, aga mõõt väiksem 

23. JAANUAR, PEIPSI. Sõitsime Laansoo Üloga Kallastesse, kuid Tartusse jõudes avastas Ülo, et tal on kadunud rahakott raha ja dokumentidega. Keerasime otsa ringi ja tulime Viljandisse tagasi. Käisime läbi mitmed kohad, kus võis rahakott kaotsi minna. Lõpuks saime taksopargi dispetšerilt teada, et üks naine oli helistanud ja teatanud, et on leidnud Ülo rahakoti (Ülo töötas taksojuhina). Rahakotis oli Ülol igaks juhuks sedel kirjaga: „Leidjale vaevatasu suurem, kui siin raha on.“. Otsisime naisterahva üles ja too ütles, et temale aitab konjakist küll. Ülo andis talle siiski 25 rubla (selle eest sai osta 2‒3 konjakit), ühe konjakipudeli raha jäi endale ka alles.