Timo Tintse edendab kalaturismi ja kestlikku kalapüüki 

Eesti kalaturismi ootab juba lähiajal ees kiire ja võimas areng, usub kala- ja loodusretkegiid Timo Tintse.

Kolm aastat tagasi läks Timo Läänemere-äärsete riikide kalaturismi ja kestlikku forellipüüki edendava projekti RETORUT korraldatud koolitusele. Nii kodu- kui ka välismaistelt ekspertidelt sai infot mitmetel teemadel, millest Eestis sel ajal veel palju kuuldudki ei oldud, alates kohaliku kogukonna võimalustest kalaturismist teenida ja säästvast kalapüügist kuni täpselt sihitud turundusvõteteni välja. Koolitusel kohtus Timo kokana tuntud Rain Käärstiga, meestel tekkis omavahel kohe klapp ja otsustati koos proovida ka ise inimesi loodusesse viia.

Täna lähebki Timol kolmas hooaeg giidina oma ettevõttes Estfish OÜ. Ehk ei olekski „kalagiid“ see päris õige sõna, sest peamiselt viib ta soovijaid küll kalale, ent korraldab ka näiteks hülgevaatlusretki, lendõngekursusi, lihtsalt lõbusõite merel nii väiksematele kui ka suurematele seltskondadele, piknikuid, suvepäevi ... Mida iganes, mis viib inimesed terveks päevaks rutiinist välja ja aitab neil mõista, et siinsamas, isegi vaid pooletunnise sõidu kaugusel Tallinnast saab kogeda imelist ja üsna puutumatut loodust.

TIMO KAHVAB. Kalapüük on ikka meeskonnatöö. Foto: Robert Lang

MERIKAS LANDIGA – ON SEE VÕIMALIK? Kalapüügiga alustas Hiiumaalt Emmaste kandist pärit Timo üsna vara, koolipoisina – selles eas poisid püüavad kõik kala, vähemalt hiidlased küll. Timo meenutab, kuidas sai liinibussiga Orjaku kanti sõidetud ja seal kanalite peal säinast-ahvenat õngitsetud. Talvelgi käidi kalal, aga kasutades meetodit, mis on küll traditsiooniline, ent paraku tänapäeva Eestis keelatud. Vanem rahvas mäletab veel püügiviisi, mida nimetati „põrutamiseks“ – jääga kaetud madalal veekogul otsiti üles paigal püsiv haug ja virutati tema kohal oleva jää pihta malakaga tugev mats. Nüüd tuli kiiresti jäässe auk raiuda ja uimane kala välja võtta.

Kui elu Timo mandrile kooli ja kaitseväkke viis, jäi kalapüük mõneks ajaks soiku. Teadagi ei paku pealinnaelu kalapüügiks just palju võimalusi. Peagi aga selgus, et Tallinna ümbruses liigub meriforelli, nii jõudis Timo peagi selle kala püügi juurde. „Oleksin ma vaid teadnud, et sedasama kala, keda meil kõik võrguga püüavad, saab ka spinninguga tabada,“ meenutab ta. „Rannarahvale oli see üks „lõhe“ või „punane“ kõik, mingit meriforelli ei tuntud. Ja selline ajaraiskamine, et teda landiga püüda, ei tulnud Hiiumaal 1990ndatel kellelegi pähegi!“

Siis aga leidis Timo kalale.ee foorumit jälgides, et üksikud hullud püüavad meriforelli täitsa Tallinna lähedalt, ronides kes kaelani, kes vööni vette. Ja saavad kala ka. „Mina tegin endale asjad selgeks nii, et käisin poolteist aastat järjest Kaberneeme tipus püüdmas,“ räägib Timo. „Iga tuule ja iga veeseisuga. Õppisin põhja reljeefi, hakkasin vaikselt aru saama, millise tuulega kala randa tuleb, kuidas vesi pärast tormi puhtaks klaarib ja nõnda edasi. Lõpuks oli kahe kõrva vahele nii palju kogunenud, et sain kogutud teadmised muude kohtade peale üle kanda.“