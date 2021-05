Pane tähele! Muutusid reeglid Emajõel 

KUS TOHIB PAADIGA SÕITA? Mootorpaadiga liiklemine on lubatud kogu Emajõe ulatuses, alates lähtest kuni suudmeni ehk Võrtsjärvest kuni Peipsini. Küll aga on piiratud sõidukiirust 30 km/h Alam-Pedja looduskaitsealal (Võrtsjärvest Kärevere maanteesillani). Nimetatud alal on skuutritega sõitmine aasta ringi keelatud.

Oluline on jälgida, et Koosa jõe lähte ja Emajõe suudme ja Pedaspää lahe piirkonnas kehtib püügikeeld endiselt 1. maist 15. juunini.

LIIKUMISPIIRANGUD ALAM-PEDJA LOODUSKAITSEALAL. Võrtsjärve ja Kärevere maanteesilla (täpsemalt Ilmatsalu jõe suubumiskoha) vahelisele alale jäävates vanajõgedes on mootorpaadiga sõitmine aasta ringi keelatud. Kalapüük vanajõgedel on keelatud 1. aprillist 30. juunini.

Emajõe luha sihtkaitsevööndis (Palupõhjast kuni Ilmatsalu jõeni) on inimeste viibimine keelatud 15. aprillist 30. juunini. Seega tuleb meeles pidada, et sellel ajavahemikul on kalastamine Emajõe, Elva ja Ilmatsalu jõe kaldal sihtkaitsevööndi ulatuses keelatud. Mainitud jõgedel on paadist kalapüük lubatud.