Inertsivabade rullide hooldus: II osa | Mida saab iga kalamees ise ära teha, et rull kestaks kauem? Hooldame looga liinilaoturit ehk loogarullikut 

Just loogarullikus peitub sageli vastus ühele enim levinumale probleemile, mille üle kalamehed kurdavad – midagi kahiseb kerides. Tuleb tuttav ette? Tõenäoliselt jah.

Loogarulliku tööpõhimõte on iseenesest tehniliselt lihtne. Võllile on puksi või kuullaagriga toetatud juhtsoonega rullik, mis liini sisse kerides võllil pöörleb. Lisaks võib rulliku seest leida veel mõned tihendid, distantsseibid -või puksid, mis fikseerivad laagri asukoha.

Loogarullik on rulli üks raskemini koormatud sõlmi, kuna töötab pidevalt märjas ja mustas keskkonnas. Puksiga lahendus on lihtsam ja töökindlam, aga kuna me ju soovime, et kerimine oleks võimalikult sujuv ja pehme, siis ohverdame töökindluse ning vaatame üha tihedamini just laagriga rulliku suunas.

Puksiga rulliku eluiga on väga pikk ja võib regulaarselt hooldades kesta tõrgeteta sadu tunde. Laagriga rulliku puhul see paraku nii ei ole ja püügimõnu eest tuleb maksta teatavat lõivu aeg-ajalt kuullaagrit vahetades. Tippklassi rullidel võime loogarullikust leida vahel ka topeltlaagrid, seega on ka tõrke tekkimise oht kaks korda suurem. Mina pean loogarulliku laagrit loomulikuks kuluosaks ja leian, et tagavaralaagrid võiksid olla sahtlis igal kalamehel. Nii saab vajadusel kulunud laagri ise operatiivselt ära vahetada.

Järgnevalt vaatamegi üle, kuidas võiks loogarulliku hooldus välja näha.