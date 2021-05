Eesti kalarahva pulmakombed. II osa: kuidas peetakse pulmapidu? 

Poegivatest kaladest esineb Eestis vaid üks liik ja selleks on emakala. Paaritumisel (augustis) lasevad isaskalad niisa emaskala munasarja, selles olevad marjaterad viljastatakse ning nendest kooruvad mõne nädala pärast vastsed, keda kantakse emaslooma kehas veel mitu kuud. Talvel väljuvad emaskalast hästi arenenud maimud.

Avaveelembesed kalad ehk pelagofiilid (kilu, tursk, lest, kammeljas, angerjas) koevad oma marja põhjast kõrgemale avavette, kuhu see jääb hõljuma eelvastsete koorumiseni. Kõige sügavamale koeb meie tuntud siirdekala angerjas, kes rändab selleks Eesti vetest kaugele Sargasso merre ja koeb seal 300–500 meetri sügavusel veepinnast kohas, kus asub 6000–7000-meetrine süvik.

Tursk koeb Läänemeres 60 meetri sügavusse veekihti, kilu ja lest lepivad madalama veega. Kuna tursk koeb avavette, siis pesa tal puudub. Pesa asemel turvab ta vees teiste kudejate vahel enda ümber tühja ala.

MERINÕEL. Tema ja madunõel on meie vete kalad, kelle emaskalad koevad marjaterad isaskalade keha alapoolele kudemisajaks moodustunud haudekambrisse. Foto: Wikipedia

Haudekambriga varustatud kalad (madunõel, merinõel) ei koegi üldse viljastatud marja vette. Emaskalad koevad marjaterad isaskalade keha alapoolele kudemisajaks moodustunud haudekambrisse, mis kujutab endast sültja koega täidetud vagu kõhu all. Viljastatud mari areneb isaskala keha küljes ja sealt väljuvad lõpuks suhteliselt hästi väljaarenenud vastsed.

KUIDAS KULGEB PULMAPIDU? Kalad armastavad väga traditsioonidest kinni pidada, seetõttu on äärmiselt oluline ka pulmapeo täpne kellaaeg. Mõned neist (särg, ahven, harjus, haug, mudamaim ja roosärg) arvavad, et üks õige pulmapidu tuleb korraldada päevavalgel, teised jällegi (koha, luts, hinklased, lõhi, meriforell, merihärg, siiad), et see ei saa toimuda ööpimeduseta.

Nii kümmekond kalaliiki arvab, et ühes õiges pulmas ei saa läbi ka pulmavalsita, isaskalad (trulling, tursk, ogalik, luukarits, võldas, nolgus) on tantsu kepsutamisel jällegi aktiivsemaks pooleks. Merinõellastest tantsivad aga just kalapreilid. Ogalikud ja merinõelad trallitavad üksnes päevasel ajal, sest vastasel korral jääksid kõigil keerulise kompositsiooniga pulmatantsud lihtsalt nägemata.