Uhke kraega riiukuked kevadisel luhaniidul 

See pole lihtsalt emasloomade ees oma täiuslikkuse – ilu ja osavuse – näitamine, vaid tegelikult tõsine isastevaheline jõukatsumine. Selle peamiseks eesmärgiks on selgitada välja võimekamad isasloomad, kes pakuvad parimaid geene liigi püsimiseks ja edenemiseks. Linnuriigis on märgatavamad ja ilmekamad mängud teada näiteks metsisel ja tedrel, rohunepil ja tutkal.

EHISSULED. Kaht ühetaolist „kukke“ on lausa võimatu leida.

Tutka isas- ja emaslinnud erinevad nii suuruselt kui ka kevadiselt välimuselt. Isased on peaaegu haki suurused ja kaaluvad 200 grammi ringis, emased aga kuni 120 grammi. Välimuses on ainsad ühised tunnused oranžikaskollased jalad ja valge V-joonis sabatüvikul, mida näeb lendaval linnul, nagu ka kitsas tähmas valget tiivatriipu. Lühikesevõitu nokk on emastel tumehall, isastel roosakasoranž, sügisel tipu pool tumedam. Emaste sulgrüü on alapoolel hele, ülapoolel pruunikashall suurte mustjate tähnide ja turjal iseloomuliku paksema „keebiga“, mis pärituult seisval linnul turri tõuseb.

Isastutkaid on raskem kirjeldada. Kevadist hundrüüd iseloomustab kahar sulgkrae ja suletutt lagipea kummalgi serval – need aetakse mänguplatsil kohevile. Säbrulise tipuosaga ehissulgedest krae on igal isasel eri värvi – lumivalgest süsimustani ja mitmesuguse mustriga, nii et kaht ühetaolist „kukke“ on lausa võimatu leida. Selle küll vaid mõne kuu püsiva ehte järgi on tutkas saanud oma ingliskeelse nime ruff. Linnu rinnaesisel kasvavad enamjaolt mustad suled, nägu on kaetud oranžkollaste lihakate nahanäsadega. Jaanipäeva paiku hakkab see ilusulestik kaduma ja juulis asuvad isastutkaste salgad sügisrändele.