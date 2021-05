Teeme elu mugavamaks: uuemat matkavarustust 

Warbonnet Ridgerunner rippvoodi

Selle rippvoodi seadistamine on kiire ja lihtne. Vardad lisavad küll veidi raskust, kuid see on seda väärt. Kogu voodi koos varraste, putukavõrgu ja pingutussüsteemiga kaalub ikkagi alla kilo. See on siiski vähem kui enamik üheinimesetelke, kuid seljakotirändur võib soovida muidugi kergemat.