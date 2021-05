„Kust püütud, kui saladus pole?“ 

Vahel saab küsija ka vastuse, ent sageli ei taha ilusa kala püüdja püügikohta avaldada. Mõistetav, eriti kui tegemist väikse jõe või järvega. Ei, see pole kadedus. Olen isegi teinekord küsijaile sõnumiga püügikoha avaldanud. Aga mu lemmikkoht, paari meetri laiuse forellinire kilomeetrine lõik on tõesti ülepüügi suhtes väga tundlik.

Natuke nõutuks teeb pigem see, et need küsijad vaid küsivad. Ses mõttes, et kalal nad nagu ei käikski. Vähemalt jääb nende jutust selline mulje. Ei, ega ei peagi käima. Lihtsalt tekib küsimus, et miks siis üldse küsid, kulla mees?