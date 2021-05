MILLAL TULEB SUUREM SOE? Metsavana: „Suvi peaks tulema super!“ 

Vanarahvatarkus kinnitab, et kui aprillis ja mai alguses on külm ilm, siis on mai teine pool soe. Tolle kuu ilmaga on muidugi üldse keerulised lood – ajalugu on näidanud, et termomeetri näit võib aastast olenevalt ekstreemselt kõikuda. Nii mõõdeti 14. mai külmarekord –4,8 °C 1954. aastal ja sooja oma 2010. aastal: +27,0 °C. Seejuures ei pea säärase vahe leidmiseks ilmtingimata ajaloos kolama. Näites sadas läinud aasta 11. mail Tallinnas lörtsi ja puhus vilu tuul, ent sel aastal täitusid samal kuupäeval rannad paljaks kooritud päikeselõõsas peesitavate kehadega.