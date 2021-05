FOTO | Laste kaamera tuvastas šaakalid Tallinnas 

„Me lastega vaatasime, et huvitav, miks kaks rebast nii hilja kevadel koos on ja muudkui kahekesi ringi liiguvad,“ kommenteerib laste juhendaja ja koolilaste rajakaamerate liikumise eestvedaja Helen Arusoo. Üllatus oli suur, kui esialgu rajakaamera videol suuri rebaseid meenutavad loomad hiljem suure ekraani pealt vaadates osutusid hoopis šaakaliteks.

“Vaadates šaakali leviku arengusuundi ja arvestades sellega, et kogu siinne rannikuala on hundivaba piirkond, annab see loomale soodsad võimalused, kuna inimasustus on lähedal ja sööki on kõikjal. Šaakal on kõigesööja.“