Pealinna tänavatel jalutas kobras 

Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo peaspetsialisti Jan Siimsoni sõnul selgub metslooma ellu sekkumise vajadus iga juhtumi puhul eraldi. ,,Kui inimestel on kahtlus, et metsloom on hädas, siis palume sellest teatada riigiinfo telefonile 1247. Juhul, kui on päriselt tekkinud olukord, kus metsloom vajab abi, võiksid juhiseid anda või abi osutada koolitatud eksperdid, kes oskavad loomadega ümber käia ohutult nii loomadele kui ka iseendale,“ ütles ta.