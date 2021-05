ÜLEUJUTUSTE OHT: kolmapäev üllatab ohtra vihmasaju ja valju tuulega 

Taani kohale on jõudnud madalrõhkkond, mille lohk sirutub üle Läänemere Baltimaade suunas. Selle lohus areneb kolmapäeva hommikul Liivi lahe lähistel uus osatsüklon, mis süveneb kiiresti ja võtab kursi sealt põhja-loode suunas. Madalrõhkkonnaga seotud sadu laieneb üle maa põhja-kirde suunas, sadu on mitmel pool tihe.

„See, kas puhangud ka reaalselt nii tugevaks paisuvad, sõltub osatsükloni liikumistrajektoorist ja selle iseloomust. Tuul võib jääda ka nõrgemaks, aga seda on praegu keeruline ette prognoosida. Oht on siiski olemas ja seetõttu oleme väljastanud ka märksa suuremad numbrid. Sageli on selliste äkiliste pööriste puhul ilm väga ette arvamatu,“ seletab sünoptik Kairo Kiitsak sotsiaalmeediapostituses.

Oodatav sajuhulk on 12 tunni jooksul 20-30 mm, kohati aga vähem. Pole välistatud ka lokaalsed üleujutused. Viimasel ajal on niigi palju vihma sadanud mitmel pool Eestis ja maaapind on üsna niiske (see aga ei kehti Lääne-Eesti kohta, seal on sademeid vähe tulnud selle kuu jooksul). Koos tugeva tuulega võivad puud kergemini murduda.