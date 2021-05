Tee tervisele head – ioniseeritud joogivesi on kasulik igapäevaseks kasutamiseks 

Happe ja aluse (tavakeeles leelise) tasakaalu säilitab keha kõige esimeses järjekorras ja raskete haigestumiste või traumade korral viimse võimaluseni, isegi ohverdades selle nimel keha toimimiseks vajalikke, kuid hädaolukorras teisejärgulisi funktsioone. Seda tasakaalu iseloomustab pH arv. Väiksem arv näitab tugevamat happelisust, pH = 7 on neutraalne ja sellest suurem arv tähendab aluselisust ehk leeliselisust. Kõik me oleme kokku puutunud hapetega ja teame, kuidas maitseb äädikas. Äädika pH on väiksem kui 3 ja veelgi tugevam on vahel kurku sattuv maohape, mille pH-arv on 2 (soolhappe pH on 1). Terve inimese vere pH-d hoitakse 7,35 ja 7,45 vahel, mis on nõrgalt aluseline väärtus.

Veel mõned näited. Kohvi ja õlu pH on 4 (happeline), enamusel tuntud nimedega mineraalvee pH on 5.5-6 (nõrgalt happeline), peaaegu neutraalne on piim (pH 6.8). Kraanivee pH on varieeruv: neutraalne või väga nõrgalt leeliseline (pH 7.5).

Väga paljude tõsiste haiguste, näiteks diabeedi või mõnede neeruhaiguste, aga ka alkoholimürgituse või järjekindla ebatervisliku toitumise puhul tekib organismis atsidoos ehk organismi hapendumine, happemürgitusseisund, mis võib olla äge ja eluohtlik, aga sagedamini varjatud ja krooniline, avaldudes ebamääraste vaevustena nagu peavalu, väsimus jne. Lühiajaline atsidoos areneb ka tugeva treeningu korral, kui organismis tekib hapnikuvõlg ja lihastesse koguneb piimhape.

Kehas kogunevat ülearust hapet tasakaalustatakse organismi leelisereservide ehk puhversüsteemidega. Kergematel juhtudel õnnestub organismil hoida vere pH normi piirides, kuid hädaolukorraga võitlemiseks tuleb hakata hapet kehast välja viima kas neerude või kopsude kaudu, ressursside ränga ülekulu hinnaga. Tulemusena halveneb enesetunne ning tervis, mis võib aja jooksul viia osaliselt või täielikult tagasipöördumatute kahjustusteni ning krooniliste haigusteni.

Loomulikult puutume me igapäevaselt kokku ka leelistega. Jookidest näiteks on kergelt leeliselised mõned mineraalveed. Paraku suurem osa müügil olevatest mineraalvetest ei ole leeliselised, vaid happelised (pH 5,5). Veel tugevamalt, lausa ehmatavalt happelised (pH 2,5!) on ülipopulaarsed kihisevad suhkrujoogid, kuhu lisatakse fosforhapet selleks, et suruda maha organismi kaitsereaktsioon (suur suhkruannus ajaks ilma selleta iiveldama). Joogid on küll maitsvad, aga tänu tugevale happelisusele sobivad nad soovi korral ka roostetanud mutrite lahtisulatamiseks.

Uus normaalsus?