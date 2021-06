Ixa blogi | Elu esimene tuulekapüük 

Vot siis, juba teine uus kogemus sellel aastal sai ära proovitud erineva kala liigi puhul. Esimene oli siis kevadine vimmapüük, millest tegin ka siis varem blogi, ja nüüd siis see tuuleka püük! Võlgnen suurimad tänud oma sõbralee Rainile, kes selle mu jaoks teoks tegi. Nagu ikka, teised vaid lubavad ja lasevad käärida oma ootustega, aga semu Rain võttis kätte ning tegi selle mulle kenasti ära. Nüüd siis aga püügi juurde. Püüdsime meres ranna lähedal, , kusagil Tõstamaa kandis. Püük käis siis võnklanti järele vedades. Landiks oli meil see tuulekamurdjaks ristitud legendaarne Kuusamo hõbedane kilpkonn, millele juurde lisatakse lips koos kolmikkonksuga. Nagu aru saan, siis lihtsalt tava plekile teda tabada ei ole võimalik, kuna see nokk on nii pikk ja peenike, et ei haaku ära. Vast ka sellest tal hüüdnimi „nokk“. Meie rakendus nägi välja selline: võtsime landilt ära konksu, siis sidusime selle kohale lipsu, kasutasime 0,45 mm jämedust ja nii 40-50 cm jämedust fluorokarbonist monofiili. Kindlasti tuleb kasutada häid pöörlaid või õigemini siis kuullaagriga pöörlaid. Püük käib trollides ehk lanti paadil järel vedades, kiirused on kah nii 7 km/h ning lant pöörleb ja võngub taga ikka kenasti. Tänu pöörikutele stabiliseeruvad keerud, mis muidu liini sisse tuleksid ja püük oleks üldse võimatu. Ise püüdsin enamiku aja ritv käes, et ikka kohe tunda, kui miskit peaks juhtuma. Ja krt, kui ta ikka lanti ründas ja taha jäi, siis tõmbas ikka lati niii vibusse, kui see võimalik üldse on. Pean ära mainima ka seda, et enamik kalu, mis tabasime, olid kinni kusagilt kere küljest. Tuulekas tuleb suurel kiirusega parves seda helkivat peibutist ründama ja seetõttu ta sel moel kinni jääbki. Nii selle tuuleka püük meil käib. Kui nüüd kalast endast kulinaarsest seisukohast rääkida, siis ma teda igakord ei sööks. Ega maitse üle ei vaielda. Enamik kas suitsutab või praeb-marineerib teda, pannakse ka kuivama. Ise lasin oma saagi kodustel purki marineerida. Rain jällegi hoidis öö soolvees ja pani suicu. Püügiriistadena kasutasin järgmisi tooteid: Ritv Shimano SpeedMaster 2,7 m 14-40 g Rull Daiwa Fuego 4000 Liiniks nöör YGK X-Braid Super Jigman X8 #1,5 (kiidan, iga 10 m tagant muutub värv ja hea vaadata, kui kaugele lant on lastud). Lant Kuusamo Professor 115 mm 19 g (kilpkonn) Lips – 0,45mm fluoro ja nr 1 kolmikkonks Pluss kuulaagriga pöörlaid, nii ette kui taha, et ikka jaguks neid lokke stabiliseerima. Lõpetuseks siis ka saagi kohta. Tabasin oma elu 17 esimest nokka, Rain sai vist ühe vähem. Enne mahatulekut kontrollis meid veepolitsei, nii turvavarustust kui kainust. Meil oli nendega nagu alati korras. Sooviti kena päeva jätkumist ja kalaõnne! Nii see kontrollimine kui elu esimene ning ka järgmised tabatud tuulekad said kõik kenasti nii pilti kui kinosse salvestatud. Eks vaadake nüüd ise järele. Kõigile soovin ikka meeldivaid hetki kalavetel ja nautigem seda, mis antakse!