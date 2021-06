Soome ettevõtte tehnoloogia tagab vajunud hoone kiire ja keskkonnasõbraliku tõstmise 

Üks probleem toob sageli kaasa teise ning kolmandagi. Nagu selgitab ettevõtte URETEK esindaja, võib hoone vajumisel olla mitu põhjust, kuid sageli on selles süüdi ebakvaliteetselt teostatud ehitus- ja seadmestamistööd. „Näiteks ei tehtud enne maja ehitamist geoloogilisi uuringuid ega hinnatud pinnast ja kui maja ehitati nõrgale pinnasele, siis hakkasid mõne aja pärast vundament ja põrand vajuma. Ka töövõtjate ebapädevuse tõttu halvasti tihendatud pinnas võib olla üks põhjus, miks maja vajuma hakkab. Tuleb ette ka seda, et maja ehitatakse ilma drenaaži paigaldamiseta, seetõttu koguneb tugeva vihma korral pinnasesse liigne niiskus, mis muudab selle nõrgemaks. Vundamendi vajumist võib mõjutada ka põuaperiood, sest kui pinnas on väga kuiv, siis väheneb ka selle maht,“ selgitab spetsialist. Esimesed tunnused, mis näitavad, et teie maja on arvatavasti vajuma hakanud, on seintesse tekkinud praod või seinte ja põranda vahele ilmunud vahed.

„Kõige kergemini märgatavad tunnused, et hoone on võib-olla vajunud, on seintesse või põranda ja põrandalaudade vahele ilmunud praod ning pragunenud keraamilised plaadid. Sagedamini moodustuvad sellised praod seintesse diagonaalselt ülevalt alla ja võivad tekkida nii maja sise- kui ka välisseintesse. Vahed, praod ja ebatasasused võivad tekkida ka põrandasse“. Kui probleemi ei hakata õigeaegselt lahendama, siis võivad tekkida ootamatud hädad, mida ei saa parandada ka suure raha eest. „Iseenesest ei kao probleemid päris kindlasti, vastupidi – neid tuleb aina juurde. Väikesed praokesed seintes muutuvad ajapikku suurteks pragudeks, mille kaudu tungib majja tuul ja niiskus ning seetõttu hakkab ruumides levima hallitus. Kuid see ei ole ikka veel kogu probleem. Vajuv maja võib rikkuda torustikke ja elektriinstallatsioone. See tähendab, et puruneda võivad kütte- ja kanalisatsioonitorud, torustike konstruktsioonid, läbi põlenud elektrijuhtmed aga võivad kahjustada kallihinnalisi kodumasinaid. Isegi kui kulutatakse palju raha tekkinud kahjude parandamisele, kuid ei peatata vajumist, hakkavad probleemid aina korduma,“ on spetsialist kindel.

Kuid õnneks on olemas lahendus – geopolümeeride sissepritsimine. „Nõrga pinnase kandevõime suurendamiseks kasutab geopolümeeride tehnoloogia patenteeritud geopolümeervaigusegu ainulaadseid paisumisomadusi, mis aitab kiiresti ja tõhusalt taastada hoone või selle osa algseisundi. Geopolümeer on tugev, vastupidav, mittelahustuv ja aja toimele vastupidav materjal, mis ei riku hoone konstruktsioone ja on väga hinnatud alternatiiv hoonete vundamentide või põrandate taastamise tavalistele protseduuridele,“ selgitab Ureteki esindaja. Hoone tõstmise tavapärastest protseduuridest erineb geopolümeerne sissepritsimine selle poolest, et see ei nõua kaevamis- ja lammutustööde tegemist ning töid saab teostada väga kiiresti.



„Tavaliste meetodite kasutamisel lammutatakse majas vana põrand ja paigaldatakse uus, kuid geopolümeertehnoloogia kasutamisel peatatakse vajumine kiiresti ja märkamatult, pole vaja midagi lammutada ega lõhkuda, sest pinnaseni jõutakse 12-15 millimeetri laiuse puuraugu kaudu. Samuti ei ole vaja majast välja kolida või ajutist elukohta otsida, sest tavaliselt kulub tööde tegemiseks ainult üks päev.“ Materjalid on ohutud nii inimestele kui loodusele. Mõned inimesed arvavad, et kuna polümeer on keemiline aine, siis võib see mõjuda halvasti pinnasele või saastada pinnases olevat vett, kuid URETEKI esindaja kinnitab, et selline hirm ei ole põhjendatud.

„Kuigi sissepritsimiseks kasutatavad polümeerid ei ole looduslik materjal, ei tähenda, et see on ebaturvaline või ohtlik. URETEKI tehnoloogiat kasutatakse juba rohkem kui 40 aastat. Kogu selle aja jooksul on läbi viidud palju uuringuid ja eksperimente, mille tulemused näitavad, et materjali toime pinnasele või põhjaveele ei ületa lubatud norme ja näitajaid, selle toimel ei ole püsivaid tagajärgi, materjal ise aga on täiesti ohutu. Kõik see on reguleeritud ja sertifitseeritud Euroopa standardite järgi“. Kui kunagi tekib vajadus seda materjali utiliseerida, siis ei erine spetsialisti sõnul see protsess millegi poolest teiste ehitusmaterjalide utiliseerimisest. „Täpselt samuti nagu tellised, betoon või muud ehitusmaterjalid, on ka polümeerid reguleeritud ehitusjäätmed, mis tuleb viia selliste jäätmete kogumiskohtadesse,“ kinnitab spetsialist.



Spetsialist toonitab, et ei tohiks unustada ka seda, et kui maja tõstmise töid teostatakse geopolümeerse sissepritsimise meetodil, siis säästetakse muid kallihinnalisi ressursse. „URETEKI meetodit kasutades pole vaja tööde teostamisel midagi lammutada või lahti kaevata, transportida raskeid, suuremõõtmelisi materjale, kasutada raskeveokeid jne. Sel viisil vähendatakse süsinikdioksiidi (Co2) heitkoguseid, säästetakse erinevaid ressursse ja loodust. Nii et võib täiesti ühemõtteliselt kinnitada, et selline protseduur säästab aega ja on ka keskkonnasõbralik.